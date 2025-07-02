Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

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Армія російської федерації вночі 2 липня обстріляла Харківську область.

Під ударами ворожих дронів-камікадзе опинилися Новобаварський район міста Харкова та Куп’янський район області. На місцях влучань працювали рятувальники, співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Зазначається, що в Харкові внаслідок російського БпЛА виникла пожежа в будівлі на площі близько 300 кв. м. Також були пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, зупинка громадського транспорту, які розташовані поруч.

А в Шевченківській громаді Куп’янського району ворожі безпілотники поцілили по території двох сільськогосподарських підприємств у селах Борівське та Волоська Балаклія. Обстріл призвів до пожеж на складах, також горіли тюки з сіном. Попередньо відомо про трьох постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері 1 липня обстріляли з артилерії одну з лікарень Херсона. Внаслідок удару поранень дістали п’ятеро пацієнтів та троє медичних сестер. Будівля медичного закладу пошкоджена.