Завербований росіянами студент готував нові удари рф по Черкащині. Фото: СБУ

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Ракурс

Агент російської ФСБ готував нові удари рф по Черкаській область.

Ворог завербував 20-річного студента місцевого університету, який раніше проживав у Луганську. До початку повномасштабної війни він переїхав до Черкас і вступив до вишу. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав «легких грошей» у Телеграм-каналах. Про це 2 липня прес-центр Служби безпеки України повідомив у соцмережах.

На замовлення росіян він коригував ракетно-дронові атаки рф по регіону й звітував ворогу про наслідки «прильотів»: шукав місця влучання та робив для куратора звіти із фото.

Також загарбники наказали йому шукати бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони. Ці дані росіяни планували використати для підготовки російських повітряних атак «в обхід» української системи ППО.

Крім того, він шпигував за адмінбудівлею обласного управління Національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об'єкта.

Зловмисника викрили на початку його етапу роботи на росіян. Ворожому агенту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що з весни 2024 року в Україні затримали понад 700 людей, завербованих росією. Усі вони, за його словами, причетні до шпигунства, підпалів і вибухів, які дистанційно організовували агенти російської розвідки. ﻿﻿﻿﻿З усіх затриманих близько 175 були молодші за 18 років.