США запровадили санкції проти російського кіберугруповання Aeza Group. Фото:

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Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти великого російського кіберугрупування.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло до санкційного списку Aeza Group — постачальника послуг так званого «надійного хостингу» (BPH), що відіграє ключову роль у забезпеченні кіберзлочинної інфраструктури, спрямованої проти користувачів у Сполучених Штатах та в усьому світі. Про це повідомила прес-служба американського Мінфіну.

Зазначаються, що центральний офіс Aeza Group розташований у Санкт-Петербурзі. Компанія надавала послуги BPH кіберзлочинним угрупованням і розповсюджувачам шкідливого програмного забезпечення, зокрема операторам Meduza та Lumma.

Через інфраструктуру Aeza зловмисники здійснювали кібератаки на підприємства, а оборонно-промислового сектору США, а також на технологічні компанії в інших країнах.

Також Штати, у співпраці з Великою Британією, запровадили обмеження проти філії Aeza Group, зареєстрованої у Британії.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем припустив, що президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти російської федерації. Республіканець уточнив, що його законодавча ініціатива передбачає введення 500% мита для країн, які купують товари у рф і не допомагають Україні. Документ ухвалять після липневих канікул.