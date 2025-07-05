Дональд Трамп заявив про підписання «великого і прекрасного» закону про податки. Фото:

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Президент США Дональд Трамп підписав законопроект про скорочення податків і державних витрат.

Цей документ, який Трамп називає «великим прекрасним законом», містить майже 900 сторінок і передбачає скорочення податків і збільшення фінансування Пентагону та безпеки кордонів. Бюджетне управління Конгресу прогнозує, що закон в найближче десятиліття додасть майже 3,8 трлн дол. до державного боргу США. Про це повідомила агенція Reuters.

Також цей закон включає скорочення програм соціальної підтримки, зокрема Medicaid — медичної допомоги для людей з низьким доходом. Ця програма охоплює 71 млн американців, а 12 млн громадян можуть бути позбавлені медичної страховки.

Як інформує CNN, найбільше від цього закону можуть виграти американські корпорації, заможні громадяни та малий бізнес. Однак постраждати можуть малозабезпечені, лікарні та соціальні програми.

Однак цей законопроект відкладає підвищення податків, яке мало набути чинності наприкінці цього року після завершення дії податкових пільг, запроваджених Трампом ще у 2017 році.

Нагадаємо, податковий законопроект Дональда Трампа підтримали республіканці (лише двоє голосували проти), а демократи виступили проти і назвали закон «подарунком для багатих».

Джерело: Reuters, CNN