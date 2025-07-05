Корпорація BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для фонду відновлення України

https://racurs.ua/ua/n207579-korporaciya-blackrock-inc-prypynyla-poshuk-investoriv-dlya-fondu-vidnovlennya-ukrayiny.html

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Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для підтримки багатомільярдного фонду щодо відновлення України.

Сталося це на початку 2025 року, після того, як перемога Дональда Трампа на президентських виборах призвела погіршення ставлення до України, пишуть Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

За даними джерел Bloomberg, фонд вже був близький до отримання початкової підтримки від організацій, якими опікуються уряди Німеччини, Італії та Польщі. Однак у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.

Фонд розвитку України має намір залучити щонайменше 500 млн дол. від країн, банків розвитку та інших постачальників грантів, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів. Про це минулого року заявляв віцеголова BlackRock Філіпп Гільдебранд, який був серед фінансистів, що вели переговори. Тоді за словами Гільдебранда, це могло об'єднати консорціум інвесторів у акціонерний та борговий капітал, які змогли б профінансувати роботи з реконструкції в Україні на суму щонайменше 15 мільярдів доларів.