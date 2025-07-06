Авто з цивільними підірвалося на міні на Харківщині, є постраждалі. Фото:

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Цивільні підірвалися на російській міні в Харківській області.

У неділю, 6 липня, троє чоловіків вирушили на риболовлю до села Тернова Харківського району. Майже доїхавши до населеного пункту, їхній автомобіль підірвався на міні. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Зазначається, що внаслідок вибуху 75-річний водій та 68-річний пасажир отримали поранення. Ще один пасажир, 52-річний чоловік, зазнав гострої стресової реакції.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Тим часом в Національній поліції поінформували, що 5 липня в селі Одноробівка на Харківщині російський дрон ударив по цивільній автівці, в якій їхала родина. Внаслідок атаки загинув восьмирічний хлопчик. Його чотирирічний брат та 40-річний батько дістали множинні поранення, а 36-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Всіх постраждалих госпіталізували.

А внаслідок падіння БпЛА у селі Широке Лозівського району отримала поранення 27-річна жінка, яка їхала на мотоциклі. Її доставили до лікарні.

Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу госпіталізували у важкому стані.