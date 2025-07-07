Житловий квартал для маріупольців збудують на Київщині

На Київщині з’явиться житловий квартал для маріупольців, фото: ГУР

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У Білій Церкві збудують повноцінний житловий квартал для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Проект передбачає будівництво трьох житлових комплексів. Для його реалізації вже визначено земельну ділянку комунальної власності площею близько 11 га.

Зазначається, що фінансування проєкту здійснюється коштом бюджету Маріупольської громади. Очікується, що вже наступного тижня уряд ухвалить необхідне рішення, яке дозволить розпочати роботи. Перші будівельні процеси мають стартувати вже цього року.

За словами Кулеби, квартал буде сформований на основі двох житлових рішень:

муніципального орендного житла, яке передаватимуть переселенцям на соціальних умовах через прозору систему розподілу;

пільгової іпотеки, доступної для маріупольців, які мають змогу придбати житло, але потребують підтримки держави.

Пріоритетні групи — військовослужбовці, ветерани, родини загиблих, багатодітних родин і людей з інвалідністю.

За словами міністра, цей проект має стати прикладом житлової політики нового типу, яку можна масштабувати в інших регіонах України.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»