До чемпіонату світу з фехтування допустили довірену особу путіна

Соф'я Вєлікая разом з путіним

https://racurs.ua/ua/n207645-do-chempionatu-svitu-z-fehtuvannya-dopustyly-dovirenu-osobu-putina.html

Ракурс

До чемпіонату світу допустили російську фехтувальницю, яка була довіреною особою владіміра путіна.

Йдеться про Софʼю Вєлікую — майора Збройних сил росії та довірену особу путіна на виборах 2024 року.

Національний олімпійський комітет України раніше закликав не допускати її до змагань. Там пояснювали, що за критеріями МОК, така людина не може бути визнана нейтральною й не має права брати участь у міжнародному спортивному русі.

У список також потрапила росіянка Яна Єгорян. Вона має військове звання лейтенанта Збройних сил рф, виступає за Центральний спортивний клуб армії рф (ЦСКА), підпорядкований Міноборони росії.

Раніше у червні Вєлікая увійшла до списку кандидатів у комісію спортсменів Міжнародної федерації фехтування. Про це повідомили на офіційному сайті FIE.

Голосувати за кандидатів матимуть можливіість учасники чемпіонату світу. До загального списку кандидатів включили 39-річну росіянку Софью Вєлікую, дворазову олімпійську чемпіонку в команді шаблісток. Вибори пройдуть 22−30 липня.

У 2025 році FIE затвердила зміни до структури Комісії спортсменів: тепер вона складатиметься із семи обраних та п’ять призначених членів (раніше — по шість у кожній категорії).

Вєлікая знаходиться в списку кандидатів від жіночої шаблі — дисципліни, в якій виступає українка Ольга Харлан. Лідерка збірної України відреагувала на потрапляння росіяни до переліку кандидаток у соцмережах, наголошуючи на недотриманні FIE принципів нейтралітету.

Україна щодня бореться з російським терором. Водночас FIE дозволила не нейтральній російській спортсменці бути кандидаткою у комісію спортсменів, — написала Харлан в Instagram.

У квітні 2025 року Вєлікая увійшла до санкційного списку, який підписав президент України Володимир Зеленський проти представників російського спорту.

Цього року Міжнародна федерація фехтування також допустила «нейтральних» росіян та білорусів до командних змагань під егідою організації.