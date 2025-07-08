Пожежі в Одеській області. Фото: ДСНС

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Спека призвела до виникнення масштабних пожеж в Україні.

Зокрема в Одеській області на тлі високих температур та сильного вітру поширюються лісові та степові пожежі. За минулу добу в регіоні внаслідок загорянь сухої рослинності загинула жінка, а троє осіб дістали поранення. Про це 8 липня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також рятувальники поінформували, що з початку року в Закарпатській області вже зафіксовано понад 1 тис. 100 лісових пожеж.

У ДСНС поінформували, що напередодні по всій українській території були зафіксовані 393 випадки загоряння, які охопили понад 383 га земель України. Лідирує за пожежами Одещина — 73 випадки. Ще 39 пожеж зафіксували в Миколаївській області й по 37 у Дніпропетровській і Львівській.

Зазначається, що для ліквідації займання вогнеборці активно застосовують безпілотники: вони проводять аеророзвідку та моніторинг з повітря, що дозволяє оперативно реагувати й оцінювати масштаби лиха.

Нагадаємо, у Вінниці залишений в салоні автомобіля під впливом прямих сонячних променів мобільний телефон спричинив пожежу. Рятувальникам вдалось загасити вогонь.