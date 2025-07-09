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Ракурс
Керівник детективів БЕБ Олег Ящук прикупив елітні авто на 4 млн грн

Керівник детективів БЕБ Олег Ящук прикупив елітні авто на 4 млн грн

9 лип 2025, 14:37
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Керівник підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України Ящук Олег, який є фігурантам справи НАБУ та відповідальний в БЕБ за організацію збору коштів з нелегальних учасників азартних ігор в мережі інтернет, незаконно збагатився.

Він придбав BMW X3, номер KA5800PC, вартістю 65 тис. дол. та TOYOTA CAMRY 2023 року випуску, номерний знак: АА9837РА вартістю 30 тис. дол. Про це пише Znaj.ua.

З метою прикриття права власності, а також факту придбання вказаних транспортних засобів, Ящук зареєстрував вказані автомобілі на сестру дружини та близького знайомого, використовуючи номерні знаки які зареєстровані за іншими транспортними засобами.

В ході допиту відносно придбання вказаних автівок, Ящук повідомив, що вказані автомобілі ні він, ні його дружина ніколи не використовували, а також не купували.

Але автомобіль BMW X3, номер KA5800PC, або W07070A який зареєстрований за Зубець Богданою Миколаївною використовує дружина «бебніка» Ящука — Ящук Валентина Сергіївна, 01.06.1987 року народження. В неї також відсутні кошти для придбання транспортного засобу, — також зазначає видання.

Джерело: Ракурс


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