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Керівник детективів БЕБ Олег Ящук прикупив елітні авто на 4 млн грн
Керівник детективів БЕБ Олег Ящук прикупив елітні авто на 4 млн грнhttps://racurs.ua/ua/n207676-kerivnyk-detektyviv-beb-oleg-yaschuk-prykupyv-elitni-avto-na-4-mln-grn.htmlРакурс
Керівник підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України Ящук Олег, який є фігурантам справи НАБУ та відповідальний в БЕБ за організацію збору коштів з нелегальних учасників азартних ігор в мережі інтернет, незаконно збагатився.
Він придбав BMW X3, номер KA5800PC, вартістю 65 тис. дол. та TOYOTA CAMRY 2023 року випуску, номерний знак: АА9837РА вартістю 30 тис. дол. Про це пише Znaj.ua.
З метою прикриття права власності, а також факту придбання вказаних транспортних засобів, Ящук зареєстрував вказані автомобілі на сестру дружини та близького знайомого, використовуючи номерні знаки які зареєстровані за іншими транспортними засобами.
В ході допиту відносно придбання вказаних автівок, Ящук повідомив, що вказані автомобілі ні він, ні його дружина ніколи не використовували, а також не купували.
Але автомобіль BMW X3, номер KA5800PC, або W07070A який зареєстрований за Зубець Богданою Миколаївною використовує дружина «бебніка» Ящука — Ящук Валентина Сергіївна,
01.06.1987року народження. В неї також відсутні кошти для придбання транспортного засобу, — також зазначає видання.