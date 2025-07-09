Керівник детективів БЕБ Олег Ящук прикупив елітні авто на 4 млн грн

https://racurs.ua/ua/n207676-kerivnyk-detektyviv-beb-oleg-yaschuk-prykupyv-elitni-avto-na-4-mln-grn.html

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Керівник підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України Ящук Олег, який є фігурантам справи НАБУ та відповідальний в БЕБ за організацію збору коштів з нелегальних учасників азартних ігор в мережі інтернет, незаконно збагатився.

Він придбав BMW X3, номер KA5800PC, вартістю 65 тис. дол. та TOYOTA CAMRY 2023 року випуску, номерний знак: АА9837РА вартістю 30 тис. дол. Про це пише Znaj.ua.