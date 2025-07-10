Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вперше в історії окупанти капітулювали перед наземними роботами українських військових

Вперше в історії окупанти капітулювали перед наземними роботами українських військових (ВІДЕО)

10 лип 2025, 09:33
999

Вперше в історії окупанти капітулювали перед наземними роботами українських військових.

Третя ОШБр здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

Спочатку ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, «пташками» вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом — взяли в полон.

Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами, — повідомили українські захисники.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів