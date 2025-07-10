Вперше в історії окупанти капітулювали перед наземними роботами українських військових

Третя ОШБр здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

Спочатку ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, «пташками» вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом — взяли в полон.