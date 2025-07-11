Російські дрони масовано атакують цивільні об’єкти Добропілля, фото: DeepState

https://racurs.ua/ua/n207716-ponad-100-fpv-droniv-zapustyly-rashysty-po-dobropillu-za-dvi-doby-deepstate.html

Ракурс

Рашисти за період 9 липня та ніч на 10 липня запустили по місту Добропілля Донецької області понад 100 FPV-дронів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі проекту DeppState.

Це суто терор місцевих жителів — цілями були цивільні об'єкти, — наголошують у DeepState.

У DeepState зазначають, що російські дрони атакували у Добропіллі кафе, магазини, СТО, автомийки та просто автівки з цивільними.

Зазначається, що одна з головних цілей ворога в цьому районі — вийти на дистанцію зони ураження FPV-дронами на оптоволокні, щоб мати змогу полювати на логістику.

Вийшовши на відстань 20 км по відтинку Попів-Яр-Новоторецьке-Разіне, кацапи не втрачають можливість бити по глибині найбільш важливої і живої логістичної артерії Донеччини, — наголошують у DeepState.

І для цього вони готові виганяти своїх пілотів навіть на самий нуль. От тільки кацапня показала вчергове свою істинну гнилу сутність, вбиваючи просто всіх підряд, навіть цивільних громадян, — додають у DeepState.

Аналітики наголошують, що такий терор Добропілля є черговим свідчення справжнього ставлення рашистів до жителів Донецької області.