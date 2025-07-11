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Ракурс
Наслідки негоди на Львівщині, фото: ДСНС Львівщини

П’ятьох дітей врятували із затоплених будинків на Львівщині (ФОТО, ВІДЕО)

11 лип 2025, 10:00
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На Львівщині через значні опади відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі.

Внаслідок негоди сталося підтоплення в місті Львові та на території 11 територіальних громад області — Кам’янка-Бузької, Глинянської, Давидівської, Зимноводівської, Оброшинської, Пустомитівської, Бродівської, Червоноградської, Сокільницької, Солонківської та Щирецької громад. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Зазначається, що станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 11 липня:

  • пожежно-рятувальними підрозділами Львівщини здійснено 56 виїздів для ліквідації наслідків негоди, відкачано 9 639 куб. м води;
  • із затоплених будинків рятувальники врятували вісьмох осіб, серед них п’ятеро дітей.

До робіт з ліквідації наслідків стихії було залучено 179 рятувальників та 49 одиниць спеціальної техніки. Для відкачування води використовували також 21 мотопомпу, — розповіли у відомстві.

Наслідки негоди на Львівщині, фото: ДСНС Львівщини

Джерело: Ракурс


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