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Наслідки негоди на Львівщині, фото: ДСНС Львівщини
П’ятьох дітей врятували із затоплених будинків на Львівщині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207715-p-yatoh-ditey-vryatuvaly-iz-zatoplenyh-budynkiv-na-lvivschyni-foto-video.htmlРакурс
На Львівщині через значні опади відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі.
Внаслідок негоди сталося підтоплення в місті Львові та на території 11 територіальних громад області — Кам’янка-Бузької, Глинянської, Давидівської, Зимноводівської, Оброшинської, Пустомитівської, Бродівської, Червоноградської, Сокільницької, Солонківської та Щирецької громад. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.
Зазначається, що станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 11 липня:
- пожежно-рятувальними підрозділами Львівщини здійснено 56 виїздів для ліквідації наслідків негоди, відкачано 9 639 куб. м води;
- із затоплених будинків рятувальники врятували вісьмох осіб, серед них п’ятеро дітей.
До робіт з ліквідації наслідків стихії було залучено 179 рятувальників та 49 одиниць спеціальної техніки. Для відкачування води використовували також 21 мотопомпу, — розповіли у відомстві.