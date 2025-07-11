У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки 10 липня

Наслідки російської атаки по Києву 10 липня, фото: ДСНС Києва

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Ракурс

У Києві станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 11 липня, кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста, здійсненого рашистами вчора, 10 липня, зросла до 28 людей, серед них вже двоє неповнолітніх.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Крім того, вчора ввечері за допомогою до медиків звернувся чоловік, який постраждав внаслідок ворожої атаки. На той час кількість поранених становила 26 осіб.

Нагадаємо, в ніч на 10 липня росіяни здійснили масовану повітряну атаку по Києву. Пошкоджень зазнала цивільна та промислова інфраструктура у Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах, загинуло двоє людей.