Дрон-перехоплювач збив російського «Шахеда». Фото: «Мілітарний»

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Ракурс

Дрони-перехоплювачі вже заступили на бойове чергування в Одесі.

Ці безпілотники, які призначені для захисту неба від російських БпЛА типу «Шахед» та інших дронів ворога, вже захищають місто. Вони здатні діяти на високих швидкостях і з високою точністю, що дозволяє ефективно протидіяти російським атакам. Про це 11 липня повідомив «Мілітарний».

Зазначається, що під час однієї з останніх російських атак на Одесу момент застосування дрона-перехоплювача потрапив на відео. Мобільні вогневі групи намагалися збити «Шахед» за допомогою кулеметів, однак зробити це не вдалося через складність ураження швидкісної цілі.

Згодом дрон-перехоплювач на великій швидкості врізався в «Шахед», влучивши точно в його центральну частину. Ударний БпЛА окупантів розсипався на частини.

Нагадаємо, 4 липня, після масованої російської повітряної атаки на Київ, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні почали працювати дрони-перехоплювачі. Глава держави тоді наголосив, що були десятки збиттів.

Джерело: «Мілітарний»