рф готує новий масштабний наступ на Україну до кінця літа. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207782-rf-gotuie-novyy-masshtabnyy-nastup-na-ukrayinu-do-kincya-lita-bild.html

Ракурс

Країна-агресор росія готує новий масштабний наступ на Україну вже найближчими місяцями.

Генеральний штаб Збройних сил рф представив президенту росії володимиру путіну план наступу на другу половину літа. Диктатору нібито пропонують вивести військових для наступу з прикордоння, попередньо замінивши їх північнокорейськими солдатами. Про це повідомило німецьке видання Bild.

В Україні заперечили інформацію про новий наступ.

Більш безглуздих матеріалів, ніж в Bild, завжди важко знайти. Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються телеграмів, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію, кажуть, вони отримали в «російському генштабі». Ну ви зрозуміли, — написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, ще з 2024 року російська армія не припиняла наступ. Окупанти стабільно тиснуть на фронті й якихось «нових наступів» як таких нема. Ворог лише вкидає резерви, змінює тактику, кидає групи штурмовиків на прикордоння й нав’язує бої.

Нагадаємо, 14 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Сумській області ЗСУ вдалося зупинити російський наступ. Максимальна глибина, на якій відбуваються бої становлять 7 км від кордону. Головні бої тривають біля Андріївки, Кіндратівки, Олексіївки, Костянтинівки та Юнаківки.

Джерело: Bild