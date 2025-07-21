Уряд ліквідував Мінстратегпром і передав його функції Міноборони

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В Україні ліквідовано Мінстратегпром, фото: Мінстратегпром
Уряд ліквідував Мінстратегпром і передав його функції Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n207960-uryad-likviduvav-minstrategprom-i-peredav-yogo-funkciyi-minoborony.htmlРакурс
Кабінет Міністрів під час свого засідання сьогодні, 21 липня, ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості є Міністерство оборони. Утворено комісію з ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, — зазначив він.
Зазначається, що оновлене Положення про міністерство оборони України тепер передбачає, що Міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує:
- державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
- державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі;
- державну політику у сфері космічної діяльності.