Командир бригади «Лють» загинув у ДТП на Донеччині

Максим Казбан загинув на Донеччині, фото: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»

https://racurs.ua/ua/n208008-komandyr-brygady-lut-zagynuv-u-dtp-na-donechchyni.html

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На Донеччині у ДТП сьогодні, 22 липня, загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максим Казбан.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток… Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати, — зазначив він.

Також про загибель Казбана у ДТП повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

Зазначається, що Казбан розпочав свій шлях у 2014 році у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Приймав активну участь у протистоянні збройній агресії рф проти України, зокрема у звільненні Лимана, боях в районах населених пунктів Сіверськ — Закотне, стримуванні просування російських військ в районі населеного пункту Дьяково, під час якого півтора місяці перебував в оточенні, проведенні рейду на окупованих територіях Донецької області.

Також близько шести місяців приймав участь у плануванні та управлінні вогневим ураженням противника під час ведення оборонних дій Донецького летовища.

З 2015 року проходив службу в підрозділі Центру спеціальних операцій «А» СБУ, де неодноразово приймав участь у спеціальних оперативно-бойових заходах в зоні АТО та під час повномасштабної війни з рф.

Однією з яких була спеціальна операція біля Чорнобаївки, під час якої російські війська зазнали значних втрат, було знищено керівний склад, озброєння та техніку, які були розміщені на аеродромі, — розповіли у бригаді.

З липня 2023 року займав посаду першого заступника командира бригади «Лють», з вересня 2024 року — командир бригади.

Був нагороджений орденами Богдана Хмельницкого ІІ та ІІІ ступенів, медаллю «За військову службу Україні», нагрудним знаком СБУ «За відвагу», нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України «Сталевий хрест», а також двічі нагороджений відзнакою «Вогнепальна зброя».