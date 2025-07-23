У Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель

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У Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель.

Ця дорога, яка повинна захищати цивільний і військовий транспорт від атак ворожих FPV-дронів, з’явилася на Оріхівській трасі, протяжність якої складає 6,5 км. Загалом в регіоні планують побудувати понад 200 км таких «тунелів». Про це на брифінгу заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Zprz.city.

Це лише початок. У нас амбітний план — понад 200 км захищених шляхів у межах області. Найближчими днями планую зустріч із міністром оборони для синхронізації дій і пришвидшення реалізації цього проекту, — заявив він.

За словами Федорова, такі тунелі зводяться за рахунок коштів Спільного оборонного фонду, який купує все необхідне для роботи — металоконструкції, сітки, витратні матеріали тощо. Будували об'єкт військові, зокрема бійці однієї з запорізьких бригад.

Зазначається, що антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій, говориться у публікації.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Запоріжжі почала працювати перша в області підземна школа. Вона розташована на глибині 7 метрів, має монолітне залізобетонне покриття і здатна витримати ракетні удари. В школі у дві зміни зможуть навчатися до 1 тис. учнів.

Джерело: Zprz. city