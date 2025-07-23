Українські сапери підірвалися під час знешкодження російського дрона. Фото:

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Українські сапери підірвалися під час знешкодження російського безпілотника в Сумській області.

У середу, 23 липня, у Шосткинському районі, під час гуманітарного розмінування звільнених територій, загинув 30-річний сержант служби цивільного захисту, старший сапер-оператор Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Олег Петренко. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала у Telegram.

Зазначається, що під час російський FPV-дрон здетонував під час знешкодження. Важкі поранення дістали двоє саперів. Обох госпіталізували, але травми Петренка були несумісні з життям.

У відомстві поінформували, що в ДСНС загиблий служив з 2022 року. Колеги згадують про нього як про людину зі щирим серцем — доброго, сміливого й відданого службі.

Олег не встиг обійняти дружину востаннє. Не побачить, як росте син, його хлопчику — лише два роки. Дитині доведеться рости з пам’яттю про батька, яку берегтиме мати та побратими. Ми втратили не просто рятувальника. Ми втратили Людину. Героя. Батька. Сина. Чоловіка. Побратима, — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, 6 липня поблизу села Тернова Харківського району на міні підірвався автомобіль з цивільними. Внаслідок вибуху 75-річний водій та 68-річний пасажир отримали поранення, а 52-річний чоловік зазнав гострої стресової реакції.