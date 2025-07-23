Мобільні комплекси для обслуговування F-16. Фото: МОУ

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Мобільні комплекси для обслуговування F-16 презентувало МОУ.

Оборонне відомство у середу, 23 липня, вперше показало фотографії нових мобільних комплексів обслуговування американських винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ. Комплекси військовим передали представники фонду «Повернись живим». Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Наголошується, що ПС ЗС України отримали два технічні хаби для обслуговування літаків та авіаційного озброєння. Також передано один комплекс планування місій.

Зазначається, що ці новинки дозволять розв’язати проблему мобільності, а також зроблять можливим виїзд до літаків, які здійснили вимушений маневр або аварійну посадку. Також це повинно пришвидшити процес обслуговування та дати змогу залучати до нього менше персоналу.

Нагадаємо, 22 липня Повітряні сили ЗСУ заявили про отримання перших унікальних мобільних комплексів для обслуговування винищувачів F-16. Це повністю українська розробка, яка була виготовлена в межах ініціативи під назвою «Проект 61».

Автори розробки стверджують, що ці комплекси значно підвищують мобільність авіації в умовах війни, коли окупанти полюють на українські літаки та аеродроми.