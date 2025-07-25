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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: соціальні мережі

Шмигаль представив шістьох нових заступників міністра оборони

25 лип 2025, 21:53
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Міністр оборони Денис Шмигаль сьогодні, 25 липня, представив нових заступників міністра оборони.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що цих заступників Кабмін призначив під час сьогоднішнього засідання.

Формуємо професійну та результативну команду, яка здатна впроваджувати системні зміни у секторі оборони за всіма ключовими напрямами: від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці, — зазначив Шмигаль.

А його словами, кожному із заступників будуть поставлені конкретні завдання, а перші результати «мають бути відчутні максимально швидко».

Заступниками міністра оборони стали:

  • генерал-лейтенант Іван Гаврилюк — перший заступник;
  • Оксана Ферчук — заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • полковник Володимир Заверуха;
  • майор Юрій Мироненко;
  • Сергій Боєв;
  • Анна Гвоздяр.

Джерело: Ракурс


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