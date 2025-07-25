Шмигаль представив шістьох нових заступників міністра оборони

Денис Шмигаль, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n208084-shmygal-predstavyv-shistoh-novyh-zastupnykiv-ministra-oborony.html

Ракурс

Міністр оборони Денис Шмигаль сьогодні, 25 липня, представив нових заступників міністра оборони.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що цих заступників Кабмін призначив під час сьогоднішнього засідання.

Формуємо професійну та результативну команду, яка здатна впроваджувати системні зміни у секторі оборони за всіма ключовими напрямами: від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці, — зазначив Шмигаль.

А його словами, кожному із заступників будуть поставлені конкретні завдання, а перші результати «мають бути відчутні максимально швидко».

Заступниками міністра оборони стали: