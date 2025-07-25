Шмигаль представив шістьох нових заступників міністра оборони

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Денис Шмигаль, фото: соціальні мережі
Шмигаль представив шістьох нових заступників міністра оборониhttps://racurs.ua/ua/n208084-shmygal-predstavyv-shistoh-novyh-zastupnykiv-ministra-oborony.htmlРакурс
Міністр оборони Денис Шмигаль сьогодні, 25 липня, представив нових заступників міністра оборони.
У своєму Telegram-каналі він повідомив, що цих заступників Кабмін призначив під час сьогоднішнього засідання.
Формуємо професійну та результативну команду, яка здатна впроваджувати системні зміни у секторі оборони за всіма ключовими напрямами: від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці, — зазначив Шмигаль.
А його словами, кожному із заступників будуть поставлені конкретні завдання, а перші результати «мають бути відчутні максимально швидко».
Заступниками міністра оборони стали:
- генерал-лейтенант Іван Гаврилюк — перший заступник;
- Оксана Ферчук — заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- полковник Володимир Заверуха;
- майор Юрій Мироненко;
- Сергій Боєв;
- Анна Гвоздяр.