Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n208086-shmygal-povernuv-v-minoborony-zvilnenogo-zastupnyka-umierova.html

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Денис Шмигаль працевлаштував у Міноборони звільненого заступника Рустема Умєрова.

Першим заступником міністра оборони напередодні призначили генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, який обіймав посаду заступника та першого заступника МОУ у 2023−2025 роках. Раніше він працював радником командувача Сил логістики ЗСУ та заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Щодо інших заступників Шмигаля. Сергій Боєв свого часу працював на посадах заступника міністра з євроінтеграції в Мінстратегпромі. З квітня 2025 року був заступником міністра оборони Умєрова.

Анна Гвоздяр з 2020 по 2023 роки обіймала посаду директора Благодійного фонду Сергія Притули, а з вересня 2023 року перебувала на посаді заступника голови Мінстратегрому.

На посаді заступника міністра з питань цифрового розвитку перебуватиме Оксана Ферчук, яка в 2022 році працювала радницею в Міноборони, зосередившись на цифровізації логістичних процесів.

Ще двоє заступників теж кадрові військові. Полковник Володимир Заверуха має 22 роки досвіду військової служби та роботи в оборонному секторі, а майор Юрій Мироненко був командиром підрозділу БпЛА на початку повномасштабного вторгнення, а в 2024 році став заступником голови Мінцифри.

Нагадаємо, 25 липня міністр оборони Денис Шмигаль представив нових заступників міністра оборони і заявив, що кожному із заступників будуть поставлені конкретні завдання, а перші результати «мають бути відчутні максимально швидко».