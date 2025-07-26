Російська армія вночі запустила по Україні 235 дронів та ракет. Фото:

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Країна-агресор росія завдала нового масованого удару по Україні.

У ніч на 26 липня ворог атакував 235-ма засобами повітряного нападу. З семи напрямків злітали 208 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Також росіяни запустили 12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, вісім крилатих ракет «Іскандер-К» та сім керованих авіаційних ракет Х-59/69. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Основним напрямком удару було Дніпропетровщина. Відбивали ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося збити 183 ударних БпЛА та 17 ракет різних типів. Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних дронів у дев’яти локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Керівник Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що з опівночі і до раннього ранку 27 липня росіяни били по Шостці безпілотниками, керованими авіабомбами, а також завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу загорілися чотири приватні будинки, а кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури були пошкоджені. Троє людей дістали поранення.

А начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріл міста Зміїв Чугуївського району. Ворог завдав ударів ракетою та 10 дронами. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа і постраждали троє людей.

Запорізька область також зазнала нальоту російських безпілотників. За інформацією голови ОВА Івана Федорова, регіон атакували дев’ять «Шахедів».

Внаслідок цього у Запорізькому районі виникли кілька пожеж, які вже ліквідовані. Пошкоджено нежитлову споруду. А в Пологівському районі був пошкоджений склад фермерського господарства, а також зруйнований приватний будинок.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок нічної атаки була понівечена багатоповерхівка й пошкоджені промислові підприємства. Внаслідок атак загинув чоловік та постраждала жінка. А в Дніпровському районі загорівся торговельний центр та підприємство. Там відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих.