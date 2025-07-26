Розвідка показала як вночі у Краснодарському краї росії згорів Су-27УБ

https://racurs.ua/ua/n208103-rozvidka-pokazala-yak-vnochi-u-krasnodarskomu-krayi-rosiyi-zgoriv-su-27ub.html

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Сьогодні вночі у Краснодарському краї росії знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ.

Про це повідомили в ГУР Міноборони 26 липня.

За інформацією місцевих жителів, після інциденту на військовому аеродромі «Армавір» в навколишніх населених пунктах спостерігаються проблеми зі зв’язком.

Цей аеродром переважно використовується для підготовки курсантів Краснодарського авіаційного училища.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України наголошує, що «кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату». Інцидент розцінюється як свідчення зростання спротиву кремлівському режиму всередині росії.