Трамп і фон дер Ляйєн обговорять торговельну угоду — американські мита проти ЄС поки що відкладаються

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27 липня у Шотландії відбудеться зустріч голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн із президентом США Дональдом Трампом. За словами фон дер Ляйєн, головною темою переговорів стануть торговельні відносини між ЄС та США.

Мова йтиме про те, як зберегти міцні трансатлантичні торговельні зв’язки, — написала фон дер Ляйєн і додала, що перед цим у них із Трампом відбулася «хороша телефонна розмова».

Донедавна ситуація була напруженою: Трамп погрожував з 19 липня запровадити 30-відсоткові мита на європейські товари, а Брюссель у відповідь підготував дзеркальні заходи — збори до 30% на американські товари загальною вартістю понад 90 млрд євро. Однак тепер діалог перейшов у більш примирливу площину.

Я б сказав, що наші шанси на досягнення угоди з ЄС дорівнюють 50 на 50, можливо, трохи менше. Думаю, ЄС має непогані шанси досягти угоди, — заявив Трамп.

24 липня в Єврокомісії заявили, що компроміс із США «вже майже досягнуто».

Під час цієї поїздки Трамп має намір зустрітися і з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Їхня зустріч призначена на понеділок, вони також обговорюватимуть торгівлю.