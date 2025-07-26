ТРЦ «Гулівер» перейшов у власність державного консорціуму Ощадбанку та Укрексімбанку

Право власності на київський ТРЦ «Гулівер» отримав державний консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку.

Його передали як стягнення за борги бенефіціара «Гуліверу».

Членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова зазначила, що приватизація ТРЦ неможлива — лише управління і продаж як банківського активу.

З початку повномасштабної війни компанії власника «Гулівера» Віктора Поліщука перестали платити відсотки за кредитами держбанків. У червні 2024 року суд передав ТРЦ в управління АРМА.

12 квітня 2025 року Поліщук (бізнесмен, власник хмарочоса «Гулівер» у Києві та мережі магазинів «Ельдорадо») потрапив під санкції РНБО.