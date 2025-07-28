Дерево впало на намет із дітьми на Одещині. Фото: ДСНС

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Надзвичайна подія сталася в Одеській області.

У місті Балта Подільського району зірвався сильний вітер. Одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 28 липня повідомила у Telegram.

Внаслідок трагедії загинув один хлопець. Ще четверо підлітків постраждали. Їх рятувальники передали медикам.

Обставини загибелі дитини з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 22 липня у Києві через буревій та грозу постраждали люди. Наразі медики госпіталізували п’ятеро осіб, зокрема 13-річну дівчину. У столиці тоді зафіксували понад 30 повалених дерев.