СБУ затримала агента білоруського КДБ. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n208144-sbu-zatrymala-agenta-biloruskogo-kdb-zradnyk-shpyguvav-na-volyni.html

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Агент КДБ білорусі шпигував на північному українському кордоні.

На Волині контррозвідка СБУ затримала агента білоруської спецслужби, який шпигував за українськими військами. На КДБ працював 24-річний місцевий безробітний, якому наказали стежити за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України. Про це Служба безпеки України повідомила в Telegram.

Також на замовлення КДБ зловмисник намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях «Укрзалізниці».

Фігуранта вдалося викрити завчасно. Оперативники задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Докази співпраці з білоруськими спецслужбами виявили під час обшуків у будинку затриманого. Пункти базування та логістичні маршрути українських захисників були убезпечені.

Агенту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ схопила колишнього міліціонера з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину й допомагав готувати теракти в регіоні. Зрадник підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську.