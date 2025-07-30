Трамп зробив заяву про українських біженців у США: Ми працюємо з ними

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Президент США Дональд Трамп заявив, що українським біженцям можуть дозволити залишатися в США до закінчення війни. Про це його запитав журналіст у Білому домі.

Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними, — цитує слова Трампа «Cуспільне».

Раніше на початку березня агенція Reuters повідомляла, що США можуть відкликати статус тимчасового захисту у громадян України, які втекли до країни від війни, в рамках посилення Трампом міграційної політики. Всього в США, за даними Forbes на липень 2025-го, перебувають понад 180 тисяч українських біженців.

Ця заява стала несподіванкою для багатьох, особливо з огляду на послідовну риторику адміністрації Трампа та попередні дії, що свідчили про більш обмежувальний підхід до імміграції, а саме до тих, кому було надано тимчасовий легальний статус за програмами, започаткованими попередньою адміністрацією.

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року адміністрація Трампа активно переоцінює і, в деяких випадках, припиняє гуманітарні програми, започатковані під час президентства Байдена.

Ініціатива «Об'єднаймося заради України» (U4U), започаткована у квітні 2022 року, була ключовим шляхом, який дозволив спонсорам, що проживають у США, привезти українських громадян та членів їхніх сімей до США на тимчасовий термін до двох років на підставі гуманітарного дозволу.

Понад 240 тис. українців скористалися цією програмою, шукаючи прихистку від повномасштабного вторгнення росії. Однак серед цих біженців та їхніх прихильників панує високий рівень занепокоєння. Раніше цього року з’явилися повідомлення, що адміністрація Трампа розглядає можливість скасування тимчасового правового статусу для багатьох українців, що потенційно може привести до їхньої швидкої депортації.

Остання заява Трампа також суперечить більш широким зусиллям адміністрації щодо обмеження Програми прийому біженців у США, яка зазнала безстрокового призупинення та суворих змін у критеріях прийнятності.

Поки що невідомо, як саме буде реалізовано це конкретне зобов’язання щодо українців і чи свідчить воно про більш широке пом’якшення позиції адміністрації щодо імміграції для інших осіб, які користуються гуманітарними програмами.