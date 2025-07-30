Зеленський підписав закон про військову службу за контрактом 60+

https://racurs.ua/ua/n208192-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-viyskovu-slujbu-za-kontraktom-60.html

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29 липня президент Володимир Зеленський погодив внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби за контрактом особами, котрі досягли 60 років.

Так, за письмовою згодою командира військової частини, на службу зможуть прийняти громадян віком від 60 років, визнаних придатними військово-лікарською комісією.

Таких осіб дозволили призначати на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Строк контракту становитиме один рік, з можливістю укладення нових контрактів. Окрім того, встановлюється випробування терміном два місяці.