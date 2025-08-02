Индия продолжит покупать нефть в россии, не смотря на угрозы Трампа — NYT

https://racurs.ua/ua/n208259-indiya-prodovjuvatyme-kupuvaty-naftu-v-rosiyi-na-zvajauchy-na-pogrozy-trampa-nyt.html

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Індія продовжуватиме купувати дешеву нафту в Росії, попри погрози президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє NYT, посилаючись на слова індійських чиновників.

Минулого тижня, під час оголошення про запровадження мит, Трамп попередив Індію про потенційне додаткове покарання, якщо країна не припинить імпорт російської сирої нафти. У п’ятницю, 1 серпня, президент США заявив про нещодавнє зменшення потоків російської нафти до Індії.

«Я розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Так я чув. Не знаю, чи це правда. Це хороший крок. Побачимо, що буде далі», — сказав він журналістам.

Однак у суботу, 2 серпня, двоє високопоставлених індійських чиновників заявили, що політика їхньої країни не змінилася. Один із посадовців сказав, що уряд Індії не давав нафтовим компаніям жодних вказівок стосовно скорочення імпорту з Росії.

Трамп не уточнив, яке покарання буде застосоване, якщо Індія не підкориться його заклику припинити імпорт російської нафти. Деякі чиновники й аналітики кажуть, що увага Трампа до закупівлі Індією російської нафти може бути тактичним ходом у переговорах, оскільки Нью-Делі та США намагаються завершити перші етапи укладення двосторонньої торговельної угоди. Двом іншим великим імпортерам російської нафти — Китаю і Туреччині, Трамп не погрожував.

Індія значно збільшила закупівлі російської нафти з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз Росія є джерелом понад третини імпорту нафти в Індію — до повномасштабної війни РФ проти України цей показник становив менше 1%. Імпортуючи понад 2 мільйони барелів сирої нафти на день, Індія є другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю.