112 безпілотників атакували Україну в ніч на 7 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

7 сер 2025, 10:34
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня (із 22.30 6 серпня), атакували Україну загалом 112 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська та Приморсько-Ахтарськ — рф, а також Чауда і Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни;
  • зафіксовано влучання 23 БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Так, на Харківщині рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди ліквідували пожежу, спричинену російськими атаками БПЛА по селу Хотімля Чугуївського району. Про це сьогодні, 7 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучання сталося займання у двоповерховій будівлі: горіли конструктивні елементи. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих, — вказано в повідомленні.

Наслідки російських атак по селу Хотімля Чугуївського району, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


