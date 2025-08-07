Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 серпня (із 22.30 6 серпня), атакували Україну загалом 112 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська та Приморсько-Ахтарськ — рф, а також Чауда і Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання 23 БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Так, на Харківщині рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди ліквідували пожежу, спричинену російськими атаками БПЛА по селу Хотімля Чугуївського району. Про це сьогодні, 7 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.