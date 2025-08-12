Іноземні добровольці загинули унаслідок липневого російського удару по Кропивницькому. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208420-inozemni-dobrovolci-zagynuly-unaslidok-udaru-rf-po-kropyvnyckomu-v-lypni-nyt.html

Ракурс

Російська армія у липні вдарила по навчальному табору поблизу Кропивницького Кіровоградської області.

Так, 21 липня внаслідок російського обстрілу тренувального табору Іноземного легіону українського ГУР загинули та зазнали поранень десятки іноземних добровольців. Ворог атакував їдальню навчального центру в той момент, коли іноземці сідали за столи. Про це повідомило видання New York Times.

За словами самих добровольців, під обстріл потрапили постраждали новобранці зі Сполучених Штатів Америки, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. Один із легіонерів розповів, що після атаки загорілися склади з боєприпасами. Вибухи лунали, а уламки розліталися в тому момент, коли виживші намагалися допомогти постраждалим.

Легіонер із Флориди зізнався, що сигнал про повітряну тривогу не спрацював перед обстрілом, а в їдальні були відсутні аптечки для домедичної допомоги. Сам він особисто нарахував 15 загиблих військових та понад 100 поранених.

Тим часом «Громадське» із посиланням на речника Іноземного легіону Володимира Камінського поінформувало, що зараз триває розслідування, тому кількість жертв не розкриватимуть.

Нагадаємо, 12 серпня російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Наразі відомо про одного загиблого. Поранення різного ступеня тяжкості дістали 11 бійців. Ще 12 військових звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

Джерела: New York Times, «Громадське»