Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Полонений російський загарбник, скріншот відео

З колонії на фронт — 19-річного окупанта взяли в полон на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

12 сер 2025, 20:28
999

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» взяли в полон 19-річного окупанта.

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Луганського прикордонного загону.

До мобілізації він відбував строк у колонії, залишалось 11 місяців, але йому почали інкримінувати нові злочини, які, за його словами, не скоював. Щоб уникнути нового терміну, підписав контракт із армією рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що полонений пройшов підготовку в Луганську, а на фронті пробув півтора місяця і так і не отримав обіцяної зарплати.

Його групу з чотирьох осіб накрив скид із дрона «Vampire» — троє загинули, він вижив і потрапив у полон, — розповіли прикордонники.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів