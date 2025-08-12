Полонений російський загарбник, скріншот відео

Ракурс

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» взяли в полон 19-річного окупанта.

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Луганського прикордонного загону.

До мобілізації він відбував строк у колонії, залишалось 11 місяців, але йому почали інкримінувати нові злочини, які, за його словами, не скоював. Щоб уникнути нового терміну, підписав контракт із армією рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що полонений пройшов підготовку в Луганську, а на фронті пробув півтора місяця і так і не отримав обіцяної зарплати.