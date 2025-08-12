Ракурсhttps://racurs.ua/
Пленный русский захватчик, скриншот видео
На Вовчанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» взяли в полон 19-річного окупанта.
Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Луганського прикордонного загону.
До мобілізації він відбував строк у колонії, залишалось 11 місяців, але йому почали інкримінувати нові злочини, які, за його словами, не скоював. Щоб уникнути нового терміну, підписав контракт із армією рф, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що полонений пройшов підготовку в Луганську, а на фронті пробув півтора місяця і так і не отримав обіцяної зарплати.
Його групу з чотирьох осіб накрив скид із дрона «Vampire» — троє загинули, він вижив і потрапив у полон, — розповіли прикордонники.
