Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Спецпосланець президента США Стів Віткофф передав сигнал, що росія готова до припинення вогню.

Про це сьогодні, 12 серпня, під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Зеленського, це був перший такий сигнал від рф, проте згодом виявилося, що це не зовсім так:

У нас був дзвінок з президентом Трампом і з деякими лідерами Європи. Упродовж дзвінка був сигнал від пана Віткоффа, який був також на дзвінку, що росія готова до закінчення війни, до першого кроку, принаймні до припинення вогню. І що це сигнал вперше від них. І всі під час дзвінка були на позитиві від цього, що є якийсь shift (зміна).

Зеленський також додав, що також був сигнал щодо питання територій:

Під час дзвінка я сказав, що я не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції. І якщо чесно, при всій повазі, я не готовий по телефону обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів.

За словами Зеленського, були різниці пропозиції щодо формату зустрічей лідерів, і він попросив побудувати дискусію на рівні радників з питань національної безпеки (NSA) онлайн і, якщо знадобиться офлайн, після цього запропонувати формати зустрічі в форматах двох чи трьохсторонніх зустрічей.

Президент США, я йому вдячний за це, сказав: так, я відправлю, NSA-meeting буде, а всі інші зустрічі давайте після NSA-meeting, ок, — зазначив Зеленський.

Після розмов NSA, National Security Advisors, онлайн і в Британії, стало зрозуміло, що те, що звучало по телефону, скоріш за все не те саме, що росія передавала американській стороні в двосторонній бесіді, — додав він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»