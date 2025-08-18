Володимиро Зеленський прибув до Вашингтону на зустріч з Дональдом Трампом. Фото: ОП

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтону.

В американській столиці український лідер зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та говоритиме з європейськими лідерами. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, метою переговорів є досягнення швидкого та надійного завершення російсько-української війни, яке гарантуватиме тривалий мир. І наголосив, що Україна більше не допустить повторення помилок минулого, а саме втрату Криму й частини Донбасу. І нагадав, що безпекові гарантії 1994 року виявилися неспроможними.

Впевнений, ми захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці та європейським партнерам за підтримку і допомогу. росія повинна закінчити війну, яку сама ж почала. І наша спільна сила з Америкою та Європою змусить її до справжнього миру, — написав Зеленський.

Наразі вже відомий розклад переговорів. Як пише Roll Call, зустріч Трампа та Зеленського розпочнеться сьогодні о 20.15 за київським часом. Очікується, що вони розмовлятимуть приблизно годину.

О 22.00 президент США вже зустрінеться з лідерами Європи. Після цього відбудеться багатосторонній саміт Трамп з європейцями.

Як відомо, участь у перемовинах у Вашингтоні підтвердили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте й лідери Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Великої Британії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що досяг з кремлівським правителем володимиром вутіним принципової домовленості, за якою має відбутися «обмін територіями» між Україною і рф. Трамп бачить шанс, що Україна не відмовиться від такої угоди.