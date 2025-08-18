Техніка російських загарбників, скріншот відео

Російські загарбники штурмували позиції ЗСУ в районі Малої Токмачки на Запоріжжі на БТР з прапорами рф та США,

Відповідне відео сьогодні, 18 серпня, вранці опублікував російський пропагандистський телеканал Russia Today.

Пропагандисти стверджують, що на відео нібито «трофейний американський БТР М113». Водночас користувачі соцмереж помітили, що цей бронетранспортер більше схожий на техніку російського виробництва — ГАЗ-71 або БТР-МДМ «Ракушка».

OSINT-фахівці вже встановили, що ця атака відбулася 12 серпня, маршрут руху бронетранспортера пролягав із Вербового до Малої Токмачки.

На публікацію пропагандистами цього відео вже відреагував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.