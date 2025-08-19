В ході репатріаційних заходів в Україну 19 серпня повернули тіла тисячі загиблих, фото: КШППВ

Ракурс

В Україну сьогодні, 19 серпня, повернули тіла тисячі загиблих військових.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що серед репатрійованих — п’ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні.

Вони були у списках «тяжкопоранених і важкохворих» полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин, — зазначили у КШППВ.

Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян, — наголошують у Координаційному штабі.

Також серед повернених сьогодні «на щиті» — оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — зазначили в КШППВ.

Проведенню цих репатріаційних заходів сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.