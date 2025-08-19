Даніель (Куба) Кітонє. Фото: Павло Іткін для «Хартії»

Новий командир очолив 13-ту бригаду Національної гвардії України «Хартія».

Очолив «хартійців» Даніель (Куба) Кітонє. Новому командиру вже передали бойовий прапор підрозділу. Про це бригада 19 серпня повідомила у Facebook.

Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу, — наголосив Кітонє.

Як відомо, після початку повномасштабної російсько-української війни Кітонє приєднався до 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України. Брав участь у контрнаступі Сил оборони, який призвів до звільнення Харківщини. Також боронив від загарбників Бахмут.

Після формування бригади «Хартія» приєднався до цього підрозділу. Тут він служив на командних посадах. Був заступником командира батальйону і командиром 2-го батальйону.

Кітонє нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «Сталевим хрестом» головнокомандувача ЗСУ.

