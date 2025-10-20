ДТП в Кривому Розі. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n209792-nacgvardiiec-na-smert-zbyv-dytynu-na-perehodi-v-kryvomu-rozi-foto.html

Ракурс

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася в Кривому Розі.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця Національної гвардії України, який 18 жовтня збив на пішохідному переході неповнолітнього хлопця. Тоді він не зупинився на світлофорі та наїхав на 14-річного підлітка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Дитина загинула від отриманих травм. Про це 20 жовтня повідомило Державне бюро розслідувань.

Співробітники Бюро проводили першочергові слідчі дії на місці ДТП. Попередньо відомо, що водій був тверезим. Також призначено низку експертиз — зокрема автотехнічну та трасологічну.

Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні в Тернопільській області поліцейські внаслідок погоні затримали водія, який спричинив кілька ДТП та завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції. Затриманим виявився працівник ТЦК та СП одного з районів області.