Нідерланди перекидають ЗРК Patriot до Польщі для захисту логістичного центру України

ЗРК Patriot, фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди відправляють до Польщі дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомила прес-служба Міноборони країни.

Системи протиповітряної оборони та близько 300 військовослужбовців з 1 грудня до 1 червня наступного року забезпечуватимуть безпеку логістичного центру NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Це надасть підтримку Україні, — зазначили у відомстві.

Зазначається, що йдеться про інтегрований комплекс із трьох компонентів різних потужностей — окрім двох систем Patriot, це також система протиповітряної оборони Nasams та системи протидії дронам.

Таким чином Нідерланди разом із партнерами забезпечують багаторівневу протиповітряну оборону від можливих загроз з боку балістичних ракет, крилатих ракет, винищувачів, вертольотів та дронів, — зазначили в Міноборони Нідерландів.

У відомстві нагадали, що NSATU координує та сприяє навчанню українських військових і надає військову підтримку Україні.

Військове обладнання, надане Україні країнами НАТО, має безпечно дістатися до місця призначення. Система протиповітряної оборони дозволяє NSATU безпечно здійснювати ці логістичні операції, — наголошують в Міноборони Нідерландів.

