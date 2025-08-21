Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Ракурс

Російські загарбники вночі обстріляли Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Внаслідок російської атаки травмований чоловік 1977 року народження. Про це сьогодні, 21 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу виникло декілька пожеж, понівечені два підприємства та газогін. Наразі надзвичайники працюють на місцях ворожих ударів.