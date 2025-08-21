Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

Рашисты ночью обстреляли Днепропетровщину — повреждены два предприятия и газопровод (ФОТО)

21 авг 2025, 10:07
999

Російські загарбники вночі обстріляли Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Внаслідок російської атаки травмований чоловік 1977 року народження. Про це сьогодні, 21 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу виникло декілька пожеж, понівечені два підприємства та газогін. Наразі надзвичайники працюють на місцях ворожих ударів.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров