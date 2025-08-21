Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

40 ракет и 574 БПЛА атаковали Украину в ночь на 21 августа (ИНФОГРАФИКА)

21 авг 2025, 09:31
999

Росіяни в ніч на сьогодні, 21 серпня, здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.

Ворог атакував Україну загалом 614 засобами повітряного нападу:

  • 574 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму;
  • чотирма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької областей рф;
  • двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької області рф;
  • 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області рф;
  • 14 крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря;
  • однією ракетою невстановленого типу із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 577 повітряних цілей:

  • 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 18 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет «Калібр».

Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Так, мер Луцька Ігор Поліщук у своєму Telegram-каналі повідомив, що місто було атаковане безпілотниками та ракетою. За попередньою інформацією, потерпілих та загиблих немає.

Источник: Ракурс


