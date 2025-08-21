Наслідки російських обстрілі, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити, проте не всі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях, — наголосив він.

За словами Зеленського, рашисти витратили кілька крилатих ракет для удару по американському підприємству на Закарпатті.

Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що удар цієї ночі росіяни «завдали так, наче нічого взагалі не змінюється».