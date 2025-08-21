Українські СБС зірвали логістику росіян на одному з ключових напрямків. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208628-ukrayinski-sbs-zirvaly-logistyku-okupantiv-na-odnomu-z-kluchovyh-napryamkiv-video.html

Ракурс

Логістичні шляхи російських окупантів зазнають постійних ударів з боку ЗСУ.

На одному із ключових напрямків військовослужбовці Сил безпілотних систем змогли паралізувати логістику ворога. Професійно відпрацювали оператори 427-го окремого полку «Рарог». Про це 21 серпня Командування СБС Збройних сил України повідомило у Facebook.

Спалені автівки, знищений особовий склад та розірвані логістичні ланцюги окупантів — такий результат роботи, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аеророзвідники та пілоти ударних БпЛА підрозділу тримають свою зону відповідальності під щільним вогневим контролем. Оператори діють професійно і швидко і всього за лічені хвилини знищують ворожу ціль після її виявлення. Не рятує російських загарбників ні швидкість їзди, ні засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 20 серпня на Запорізькому напрямку бійці окремого загону спеціального призначення 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс «С-300В» вартістю близько 40 млн дол.