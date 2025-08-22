Румунія запропонувала надати свої бази військам НАТО для гарантій безпеки Україні. Фото:

Румунія запропонувала надати свої військові об'єкти країнам НАТО.

Розміщення союзницьких військових сил США та Північноатлантичного альянсу на румунських базах Північноатлантичного альянсу може слугувати внеском країни у зміцнення тривалого миру в Україні. При цьому Румунія не планує направляти свої війська в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Румунії Іліє Болоджан, передає Calea Europeana.

За словами прем'єра, на румунських аеродромах сили НАТО та США вже проводять спільні операції. Це робиться для контролю повітряного простору над Чорним морем та проведення спільних військових навчань.

У румунському Міноборони підтвердили, що країна бере участь у всіх рішеннях союзників щодо гарантій безпеки для України, а її аеронавігаційна інфраструктура є важливим елементом східного флангу Північноатлантичного альянсу для стримування та оборони.

Нагадаємо, західні ЗМІ поінформували, що близько 10 країн Європи готові відправити війська до України в рамках гарантій безпеки. Зокрема, начальник Штабу оборони Британії адмірал Ентоні Радакін заявив, що британські військові можуть взяти участь у захисті неба та морських портів. Однак вони не будуть перебувати поблизу лінії фронту.

Джерело: Calea Europeana